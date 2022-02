Eine Granate abgegeben hat ein 58-Jähriger am Dienstag an der Pforte der Polizei Liegenschaft in Enkenbach-Alsenborn. Verständigte Spezialkräfte untersuchten sie und stellten fest, dass von der 7,5 Zentimeter großen Sprenggranate keine Gefahr ausging. Die Ermittlungen zum Fundort der Granate laufen.