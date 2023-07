Oft muss die Polizei lange und mühsam nach Tatverdächtigen suchen, am Montag war dies nicht nötig. Bei den Polizisten, die zu einer brennenden Wiesenfläche am Messeplatz gerufen worden waren, meldete sich vor Ort ein Mann, der angab, das Feuer durch eine glimmende Zigarette entfacht zu haben. Und nicht nur das, sondern er habe dies auch absichtlich gemacht. Im Polizeibericht heißt es weiter, dass der 44-Jährige daraufhin durchsucht worden sei, wobei ein Feuerzeug sichergestellt werden konnte. Außerdem sei dem Mann, auf den ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung zukomme, auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen worden.

Rund 1000 Euro Schaden

Den Schaden, der entstanden ist, bezifferten die Beamten auf rund 1000 Euro. 250 Quadratmeter Wiese standen am Nachmittag in Flammen, die Feuerwehr musste ausrücken und den Brand löschen. Ebenso wurde ein Stromkasten, der auf dem Areal steht, in Mitleidenschaft gezogen und durch die Hitzeentwicklung äußerlich beschädigt; er blieb aber technisch funktionsfähig. Die Polizei ermittelt nun weiter, um mehr über das genaue Geschehen in Erfahrung zu bringen.