Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Sonntagmorgen einen VW-Touran, der in Schlangenlinien auf der Autobahn 6 in Richtung Saarbrücken fuhr.

Die Beamten stellten den beschriebenen Wagen kurz nach dem Autobahndreieck Kaiserslautern fest und kontrollierten ihn.

Dabei fiel ihnen auf, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem 38-Jährigen einen Pegel von satten 2,05 Promille, teilten sie am Sonntagnachmittag mit. Für den Mann aus dem benachbarten Saarland war die Fahrt damit zu Ende, und er musste die Polizeibeamten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf ihn kommt nun laut Polizei eine Strafanzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zu.