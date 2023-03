Dem schnellen Eingreifen einiger Bauarbeiter und Passanten dürfte ein Autofahrer sein Leben verdanken. Wie die Stadt mitteilte, erlitt der Mann bereits am Donnerstagnachmittag während der Fahrt in der Merkurstraße einen Herzinfarkt. Er wurde bewusstlos und fuhr mit seinem Auto gegen ein Werbeschild, das dort zum Stehen kam. Nach Angaben der Stadt eilten einige Bauarbeiter zu dem Auto, verständigten den Notruf, schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und holten den Mann aus dem Wagen. Passanten leiteten an Ort und Stelle Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Feuerwehr und Rettungsdienst übernahmen nach ihrem Eintreffen die Reanimation und konnten das Herz des Mannes wieder zum Schlagen bringen. Der Mann befindet sich nun im Krankenhaus.