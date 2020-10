Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls gegen einen 47-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet. Er soll in der Nacht zu Samstag eine 33-jährige Frau zunächst mehrfach geschlagen und ihr dann aus der Jackentasche Handy und Schlüssel gestohlen haben. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kennen sich Täter und Opfer und hatten vor der Tat in einer Gaststätte gemeinsam reichlich Alkohol konsumiert. Warum sie dann in Streit gerieten und es zu dem räuberischen Diebstahl kam, ist bislang unklar, so die Polizei. Bei ersten Fahndungsmaßnahmen konnte der 47-Jährige nicht aufgegriffen werden. Auf ihn wartet eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen laufen.