Mit volksverhetzenden Ausdrücken soll ein 39-Jähriger einen 33-Jährigen am Mittwochabend in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße beleidigt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass dem 39-Jährigen die Wartezeit an einem Automaten zu lange wurde, woraufhin er zu randalieren begann. Dabei soll er den unbeteiligten 33-Jährigen diffamiert haben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Beleidigung eingeleitet. Der Vorfall wurde offenbar von mehreren Passanten beobachtet. Sie verließen den Tatort jedoch, ohne sich bei der Polizei zu erkennen zu geben. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36914199 zu melden.