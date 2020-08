Eine Frau aus dem Stadtgebiet wurde am Mittwoch auf einem Parkplatz sexuell belästigt und erstattete bei der Polizei Anzeige. Die Frau war zuvor in einem Supermarkt in der Königstraße einkaufen gewesen.

Die 36-Jährige meldete sich gegen 21.30 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass sie von einem unbekannten Mann verfolgt und bedrängt wurde. Als sie vom Einkaufen kam und über den Parkplatz lief, sei ihr der Unbekannte zunächst gefolgt, bis er ganz dicht hinter ihr war und sich an sie drückte. Nachdem der Mann sie nicht in Ruhe ließ, forderte sie ihn auf, Abstand zu halten, und drohte damit, die Polizei zu rufen.

Beim Weiterlaufen konnte sie beobachten, wie der Unbekannte zusammen mit seinem Begleiter in ein Auto stieg, das auf dem Parkplatz abgestellt war. Sie folgten der Frau, bis diese ihr Handy nahm und die Polizei verständigte - dann fuhren sie davon. Die Frau konnte der Polizei sowohl das Kennzeichen des Fahrzeugs nennen als auch die beiden Männer beschreiben. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte ermittelt.