An der Kreuzung Trippstadter Straße/Zollamtstraße haben am frühen Dienstagabend zwei Männer mit einer Pistole hantiert und sie gegen andere Personen gerichtet. Das meldeten gleich mehrere Zeugen der Polizei. Einsatzkräfte erwischten kurz darauf in unmittelbarer Nähe einen der Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest, teilte die Polizei mit.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 25-Jährigen eine schwarze Pistole, die er im Hosenbund bei sich trug. Es handelte sich dabei um eine Luftdruckpistole, die einer echten Waffe täuschend ähnlich sah. Auch 1000 Schuss Airsoft-Munition hatte der Beschuldigte dabei. Nach der Befragung weiterer Zeugen wurde bekannt, dass der Tatverdächtige zuvor in einem Einkaufsmarkt in der Zollamtstraße versucht hatte, alkoholische Getränke zu stehlen. Dabei wurde er aber ertappt und stellte die Beute zurück. Beim Verlassen des Marktes bedrohte er eine Mitarbeiterin mit der in seinem Hosenbund steckenden Pistole.

Die Beamten brachten den 25-Jährigen zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. Zeugen, die am Dienstag in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr von dem Beschuldigten bedroht worden sind oder Beobachtungen zu den Vorfällen in der Zollamtstraße gemacht haben, können sich bei der Polizei unter Telefon 0631/369-2250 melden. Auf den Mann kommen Strafverfahren wegen Bedrohung und versuchten Diebstahls mit Waffen zu.