Weil er auf der Straße Passanten bedroht hatte, ist am frühen Dienstagabend ein Mann in Kaiserslautern festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Mann, nachdem er Unbeteiligte angegangen hatte, in seine Wohnung zurückgezogen. Es seien Einsatzkräfte zusammengezogen worden, da der Beschuldigte als gewalttätig bekannt sei. Sie hätten ihn schließlich festgenommen, ohne dass er Widerstand geleistet habe. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn.