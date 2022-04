Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Freitag auf dem Schillerplatz unterwegs waren. Hier soll es gegen 0.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein. Das Opfer, ein 30-jähriger Mann, meldete der Polizei, dass er mit einer Gruppe von ungefähr acht Personen eine Auseinandersetzung hatte. Zuvor habe er beobachtet, wie die Gruppe eine Frau belästigt habe. Um der Frau zu helfen, habe er sich eingemischt. Dabei hätten ihn vier Männer attackiert. Er erlitt Verletzungen im Gesicht und an den Beinen. Der 30-Jährige suchte in einem Lokal Zuflucht. Dort riefen Mitarbeiter den Rettungsdienst und die Polizei. Eine Suche nach den Männern und der Frau blieb ohne Erfolg.

Seine Angreifer beschrieb der Mann als circa 20-25 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet. Die Polizei nimmt unter Telefon 0631 369-2150 Hinweise entgegen.