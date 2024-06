Die Aufforderung einer Zugbegleiterin, er möge die Füße von den Sitzen nehmen, führte in einem Zug dazu, dass ein Fahrgast mehrere Menschen angriff. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 21.40 Uhr auf der Bahnstrecke von Landstuhl nach Kusel.

Wie die Polizei berichtet, schlug der Mann zuerst einem 40-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht, kratzte ihn am Hals und zerriss dessen T-Shirt. Das Opfer wehrte sich. Eine 19-jährige Frau geriet zwischen die Kontrahenten. Der Täter schlug die Frau mehrfach gegen Kopf. Sie erlitt Prellungen im Gesicht. Die 54-jährige Zugbegleiterin wollte die Situation beruhigen. Dies nahm die Begleiterin des Angreifers zum Anlass, die 54-Jährige so zu schubsen, dass sie im Anschluss über Schmerzen in der Schulter klagte. Ein weiterer Fahrgast wollte schlichten, wurde aber auch angegangen. Er blieb unverletzt. Der Zugführer leitete eine Schnellbremsung ein. Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, fuhr der Zug weiter bis in den Bahnhof in Obermohr, wo die Tatverdächtigen sofort flüchteten. Der Täter soll etwa 50 Jahre alt sein und vermutlich Deutscher. Er trug ein braunes T-Shirt, eine kurze Hose sowie eine beige Kappe. Die Täterin soll ungefähr 45 Jahre alt sein und vermutlich US-Amerikanerin. Sie hat lange schwarze Haare und trug ein rotes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 340730 oder 0800 6888000 entgegen.