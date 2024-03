Weil sie im östlichen Stadtgebiet von einem Mann angegriffen wurde, hat eine 14-Jährige zusammen mit ihrer Mutter Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach bisherigen Erkenntnissen traf das Mädchen gegen 21.30 Uhr auf den ihr Unbekannten, der sie augenblicklich im Nacken packte und an den Haaren zog. Danach betrat der Mann ein Mehrfamilienhaus und war verschwunden, teilt die Polizei mit. Den Beamten gelang es, die Wohnung des Verdächtigen zu ermitteln. An der Wohnungstür trafen sie den mutmaßlichen Täter an und kontrollierten ihn. Auf den 45-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung zu. Die Ermittlungen dauern an.