Keinen guten Tag hatte ein 78-jähriger Kaiserslauterer am Mittwoch. Er wurde innerhalb weniger Stunden in zwei Verkehrsunfälle verwickelt, wie die Polizei mitteilte. Gegen 12.45 Uhr passierte das erste Malheur in der Bismarckstraße: Ein Fahrschulauto hatte am Fahrbahnrand in zweiter Reihe angehalten, um rückwärts einzuparken. Der Senior wollte mit seinem Auto an dem Pkw vorbeifahren, hielt aber laut Polizei nicht genügend Abstand ein, so dass sich die Außenspiegel berührten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zweieinhalb Stunden später das nächste Missgeschick. Diesmal war der Senior in der Daniel-Häberle-Straße unterwegs – und vor ihm stoppte erneut ein Fahrschulauto, diesmal um rückwärts einzuparken. Beim Versuch, links an dem VW Golf vorbeizufahren, blieb er mit der rechten vorderen Seite seines Fahrzeugs an der hinteren linken Seite des Fahrschulautos hängen. Beide Wagen wurden beschädigt; verletzt wurde niemand.