Wegen eines Wasserschadens ist das Große Haus des Pfalztheaters seit Dezember nicht bespielbar. Deshalb musste ein Ausweichquartier gefunden werden. Das Zirkuszelt steht, der Ausbau läuft, in der kommenden Woche schon sollen die ersten Proben in der neuen Spielstätte neben dem Warmfreibad in Kaiserslautern über die Bühne gehen. In dem Zelt, das dem Pirmasenser Verleiher Jakel Bosssert gehört, finden 453 Gäste Platz. Auch Toiletten, eine Heizung, Gastronomie und eine Garderobe wird es geben. Premiere ist am 25. März mit Donizettis „Der Liebestrank“, kommen wird zudem das Schauspiel „Das Licht im Kasten“.

