Eva Estornell-Borrull leitet das Beratungszentrum Kaiserslautern der Krebsgellschaft Rheinland-Pfalz seit 24 Jahren. Sie gründete acht Jahre später den Förderverein „Mama/Papa hat Krebs“. Dessen Ziel ist es, Kinder zu unterstützen, deren Elternteile an Krebs erkrankt sind.

„Kinder, deren Eltern von einer Krebserkrankung betroffen sind, jedoch keine Unterstützung erhalten, erleiden erwiesenermaßen eher eine psychische Erkrankung. Psychologen und Pädagogen, die dank des Fördervereins bezahlt werden können, helfen den Kindern dabei, die Situation besser verarbeiten zu können“, erklärt Estornell-Borrull.

Um auf das Angebot von „Mama/Papa hat Krebs“ aufmerksam zu machen, veranstaltet der Förderverein einen Flohmarkt für den guten Zweck. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern lädt Estornell-Borrull am Samstag, 3. Februar, in die Räume der Krebsgesellschaft am Gersweilerweg 14 a ein. „Bei dem Flohmarkt geht es in erster Linie nicht darum, dass wir möglichst viel Geld einnehmen. Es stehen Spaß und der Kontakt mit anderen Menschen im Vordergrund. Zudem ist es ein guter Anlass, Leuten die Beratungsstelle genauer vorstellen zu können“, sagt Estornell-Borrull. „Ganz egal ob Haushaltswaren, Kinderspielzeug oder Bücher, auf dem Flohmarkt ist für jeden etwas dabei. Zudem bieten die Damen der Kreativgruppe von ,Mama/Papa hat Krebs’ ihre tollen selbstgestrickten Artikel an. Wer nicht unbedingt etwas Neues erwerben will, ist trotzdem herzlich auf Kaffee und Kuchen eingeladen“, ergänzt Estornell-Borrull.

Mit Einnahmen Familien einen Urlaub bescheren

Die Flohmarkt-Einnahmen gehen vollständig an den Förderverein. „Da eine Krebsbehandlung sehr kostspielig ist, können sich viele Erkrankte keinen Urlaub mehr leisten. Daher ist im Sommer eine Familienfreizeit geplant, bei der sich 30 Betroffene mit ihren Familienmitgliedern eine Auszeit gönnen können. Das Geld, das wir bei einem solchen Projekt wie dem Flohmarkt einnehmen, können wir verwenden, um den Familien einen kostenfreien Urlaub zu ermöglichen“, erzählt die Leiterin der Krebsgesellschaft. Mittlerweile unterstützt der Förderverein nicht nur Kinder betroffener Eltern, auch an Krebs erkrankte Kinder können auf die Hilfe von „Mama/Papa hat Krebs“ zählen.

Der Flohmarkt findet am Samstag, 3. Februar, von 9 bis 15 Uhr am Gersweilerweg 14 a statt. Weitere Informationen gibt es unter www.mama-papa-hat-krebs.de oder telefonisch unter 06 31 4147230.luha