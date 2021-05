Einen würdigen Abschied haben die Malteser ihrem verstorbenen und ehemaligen Kameraden und Dienststellenleiter Peter Dossinger bereitet. Peter Dossinger, der wenige Tage vor seinem 66. Geburtstag am 15. April verstarb (wir berichteten), wurde gestern auf dem Hauptfriedhof zu Grabe getragen. Unter seiner Regie wurde seit 1985 der Malteser Hilfsdienst in Kaiserslautern aufgebaut und weiterentwickelt.

In einem Konvoi, bestehend aus einem Dutzend Einsatzfahrzeugen der Malteser aus Kaiserslautern, Ludwigshafen, Speyer und Rülzheim, wurde der Sarg des Verstorbenen vom Beerdigungsinstitut in Katzweiler nach Kaiserslautern überführt. In einer langen Reihe standen die Einsatzfahrzeuge vor der Einfahrt zur Leichenhalle auf dem Hauptfriedhof um die Mittagszeit Spalier, als der Leichenwagen mit geöffneter Heckklappe und mit Blick auf den Sarg die Abordnung der Malteser bei eingeschalteten Blaulichtern und Martinshörnern passierte. Unter den Kameraden befand sich auch Andreas Keller, der Seelsorger der Malteser Kaiserslautern. Im Zuge der Corona-Bestimmungen, die maximal zehn Personen bei Beerdigungen erlauben, wurde Peter Dossinger von Pfarrer Martin Olf im engsten Familienkreis auf dem Kaiserslauterer Hauptfriedhof beigesetzt.