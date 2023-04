Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie hatte sich zurückgezogen – aber bereits im vergangenen Jahr, als an das Virus noch gar keiner dachte. Dass sich die Künstlerin Veronika Olma mehr als rar gemacht hat, das hatte allerdings einen guten Grund. Was sie bewogen und welchen Erfolg ihr dies beschert hat, verriet sie bei einem Besuch in ihrem Atelier.

Wenn sich musisch-kreative Köpfe für ein Weilchen der öffentlichen Szenerie entziehen, bedeutet das bestenfalls ein neues Projekt. Ob das auch auf die hauptberuflich freischaffende und