Die Arbeiten in der Mainzer Straße laufen schneller als erwartet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Deshalb wird bereits heute, 16. Juni, im Laufe des Vormittags der gesamte Verkehr auf die stadteinwärtsführende und damit neu hergestellte Seite umgeschwenkt. Für die Verkehrsteilnehmer heißt das, dass damit die Auf- und Abfahrt in die Donnersbergstraße sowie in den PRE-Park über die Mainzer Straße nicht mehr möglich ist. Der PRE-Park muss bis zur Herstellung des Straßenabschnitts über die Ludwigshafener Straße angefahren werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich drei Wochen dauern.

Direkt anschließend beginnen Deckensanierungsarbeiten in der Donnersbergstraße zwischen der Mainzer und der Walter-Gropius-Straße mit entsprechenden Umleitungen.