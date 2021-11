Ein 45-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend in der Mainzer Straße einen Unfall gebaut und dabei eine Straßenlampe schwer beschädigt.

Der Mann wollte nach Polizeiangaben mit seinem Wagen von der Mennonitenstraße nach links in die Mainzer Straße abbiegen. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer gab an, unverletzt zu sein. An seinem Auto entstand allerdings ein so großer Schaden, dass es abgeschleppt werden musste. Auch die Laterne wurde stark beschädigt; sie wurde von der Feuerwehr entfernt. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Der Atemalkoholtest des Fahrers ergab einen Wert von 2,09 Promille. Er musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt.