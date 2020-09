Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht, weil ein Autofahrer am Montagvormittag nach einem Parkrempler in der Mainzer Straße weggefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte beschädigte zwischen 11.10 und 11.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz einen Ford Kuga. Danach fuhr er weg. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich telefonisch unter 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.