„Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr“, sagte einst Wilhelm Busch. „Als ob“, würden jetzt die beiden „schwer erziehbaren“ Kinder vom Mainzer Comedy-Rocker Sven Hieronymus reinrufen. Das ist mittlerweile seit Jahren deren Antwort auf alle Fragen – und das treibt den blonden Rocker im wahrsten Sinne „vom Hocker“ und in den Wahnsinn! Wie es im Hause Hieronymus zugeht, erzählte er am Donnerstag im Kasino der Kammgarn. Und am Ende war die Wahrheit noch viel schlimmer, als das Erzählte.

„Schön, dass ihr da seid – ihr, meine einzigen Freunde“, begrüßte Hieronymus das Lautrer Publikum. Ein mitleidiges „Ooohhh“