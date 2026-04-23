Die Fechtsaison biegt auf die Zielgerade ein, die deutschen Florettmeisterschaften stehen an. Vier TSG-U17-Jungs gelingt mit Blick auf die DM etwas Außergewöhnliches.

Am Wochenende wurden bei den traditionellen offenen Mainzer Stadtmeisterschaften die letzten Qualipunkte für die Südwestfechter vergeben. Mit auf der Mainzer Planche waren auch die TSG-Fechter aus Kaiserslautern, die ihre Floretts noch einmal gekonnt zum Einsatz brachten. Nils Ilin gewann Gold, Devin Tanatmis Silber und Tim Wentz nahm Bronze mit zurück nach Kaiserslautern. „Der Tag konnte für unsere U17-Jungs nicht besser enden“, kommentierte TSG-Trainer Johannes Krieger-Kettering das Abschneiden. Maximilian Hoppe hatte auf den Start in Mainz verzichtet, er hatte seine DM Qualifikation bereits sicher in der Tasche.

Hoppe und Ilin starten nun laut ihrem Trainer bei den deutschen Florettmeisterschaften im Einzel Ende Juni in Lübeck. Anfang Juni geht es noch für die U15 und U20 in Buchholz auf die Bahnen, die U13 und U17 sind dann Ende Juni im hohen Norden gefordert. Aber nicht nur die beiden, die sich vor der DM auf der Rangliste im Südwesten auf den Plätzen eins (Hoppe) und zwei (Ilin) befinden, haben das Ticket für Lübeck. Dritter der Rangliste ist Tim Wentz und auf Platz vier folgt mit Devin Tanatmis gleich noch ein TSGler. Aufgrund des starken Gesamtabschneidens im Südwesten gehen im DM-Teamwettbewerb vier Fechter aus ein und demselben Verein, der TSG Kaiserslautern, für den Südwesten an den Start. Kommt nicht so oft vor. Hoppe und Ilin stehen zudem bereits Anfang Juni bei der U20-DM in Buchholz auf der Fechtbahn. Die beiden TSG-Fechter hatten auch hier DM-Tickets gelöst.

DM-Tickets auch für Kappus, Hensen und Enchev

Bei den Mainzer Stadtmeisterschaften wurde Charlotte Kappus Dritte, sammelte Ranglistenpunkte und konnte so ebenfalls das DM-Ticket lösen. Sie startet als die Nummer drei im Südwesten im Mannschaftswettbewerb. Mit ihr im Team stehen die beiden bei der TSG in Kaiserslautern trainierenden Fechterinnen Lore Nicklis und Linnea Nothhof aus Landau. Lara Hensen brauchte in Mainz keine Punkte mehr zu sammeln. Sie lag bereits uneinholbar auf Rang eins der südwestdeutschen U15-Rangliste, hatte ihr DM Ticket somit sicher in der Tasche.

Mit Elena Vasilia Enchev fährt eine weitere TSG-Fechterin zur DM. Sie gewann die U13 in Mainz und mit den erzielten Punkten wird auch sie den Südwesten bei den deutschen Florett-Meisterschaften vertreten.

„Somit endet die Saison für uns Lautrer nach Plan. Die TSGler stellen im Südwestverband die meisten Nachwuchsfechter im Florett für die deutschen Meisterschaften“, sagt TSG-Fechttrainer Krieger-Kettering erfreut und stolz auf das bisher Erreichte.