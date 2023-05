Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die A-Jugend des FSV Mainz 05 hat das Junioren-Verbandspokal-Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern souverän mit 4:1 (3:0) gewonnen. Den Grundstein zum Sieg legten die Mainzer bereits in der ersten Halbzeit. FCK-Trainer Alexander Bugera sprach nach der Partie von einem verdienten Erfolg für den Kontrahenten.

Bei herrlichen Fußball-Bedingungen in Pfeddersheim sahen die 380 Zuschauer in der Anfangsphase eine ausgeglichene Partie, in der sich beide Teams im Mittelfeld viele intensive Zweikämpfe lieferten.