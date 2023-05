Es ist wieder Maikerwe! Am Freitagabend ist das Volksfest mit dem traditionellen Fassbieranstich im Hamel-Festzelt eröffnet worden. Ab 17 Uhr – bei trockenem Wetter – durften die ersten Besucher auf den Messeplatz, gegen halb sieben zog der Fanfarenzug Bann übers Gelände. Bis zum Montag, 22. Mai, warten nun zahlreiche Fahrgeschäfte auf Adrenalin-Junkies. Beispielsweise „Around the World XXL“, einer der weltweit höchsten mobilen Kettenflieger, bei dem die Gäste in 80 Metern Höhe die Beine baumeln lassen können, oder „No Limit“, wo auf die Fahrgäste in 42 Metern Höhe Kräfte von bis zu 5G einwirken. Daneben gibt es zahlreiche familienfreundliche Attraktionen wie die Gruselfahrt „Haunted Castle“, das Glas-Labyrinth „Atlantis“ und den obligatorischen „Breakdance“. Die Kerwe ist an Samstagen von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Sonn- und feiertags öffnet der Kerweplatz von 13 bis 22 Uhr, an den übrigen Wochentagen von 14 bis 22 Uhr. Am kommenden Sonntag laden außerdem die Geschäfte in der Innenstadt und den Gewerbegebieten am Muttertag von 13 bis 18 zum verkaufsoffenen Sonntag ein.