In Kaiserslautern öffnen am verkaufsoffenen Sonntag zur Maikerwe zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt und in den Gewerbegebieten: am 31. Mai von 13 bis 18 Uhr.

Kaiserslautern präsentiert sich an diesem Tag als Einkaufs- und Dienstleistungsstandort der Westpfalz; die Werbegemeinschaft Kaiser in Lautern unterstützt die Aktion. Geschäftsführer Alexander Heß betont die Verbindung von Einkaufen und familienfreundlicher Atmosphäre, heißt es in einer Mitteilung.

Die Lautrer Maikerwe auf dem Messeplatz startet am Freitag, 29. Mai, und läuft bis 8. Juni.

Tipps für die Anreise

Alle öffentlichen Parkplätze in Kaiserslautern können am Sonntag kostenfrei genutzt werden. Darüber hinaus stehen zusätzliche kostenlose Parkflächen am Rathaus West (ehemalige Maxschule), in der Meuthstraße sowie auf dem Schulhof des Burggymnasiums zur Verfügung. Informationen zur Anreise und zu weiteren Parkmöglichkeiten gibt es unter mobil-kl.de.