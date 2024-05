Bald ist es wieder so weit – vom 24. Mai bis zum 3. Juni lockt die Maikerwe Besucher auf den Messeplatz. Fahrgeschäfte, Biergärten und jede Menge Angebote für den Gaumen warten auf die Kerwegäste.

Traditionell beginnt der erste Kerwetag um 17 Uhr, kurz darauf startet am Tor zur Schwarzwaldstraße der Umzug des Werkvolk-Fanfarenzugs Bann über den Kerweplatz. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel wird vor Ort sein, um mit dem Fassbieranstich am Lössel-Zeltplatz das Volksfest offiziell zu eröffnen. Zum Abschluss des ersten Tages wird gegen 22 Uhr ein Feuerwerk gezündet. Ein weiteres können die Besucher am letzten Tag der Maikerwe bewundern.

Zahlreiche Fahrgeschäfte

Wie gewohnt wird es auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Fahrgeschäfte geben. Einen Überblick über das Geschehen auf dem Messeplatz können sich die Besucher wohl am besten im Riesenrad Juwel verschaffen. Ebenfalls hoch, doch um einiges turbulenter als das Riesenrad soll eine Karussellfahrt im Frisbee, einer frei schwingenden und schaukelnden Scheibe, sein. Auf dem Airwolf werden freie und gesteuerte Drehungen auf drei verschiedenen Ebenen kombiniert und in der Achterbahn Kuhnos Farm geht es mit einem Bauernhof-Design familienfreundlich zu.

Außergewöhnliches bietet die interaktive Erlebnisbahn „Laser Pix“. Die Fahrgäste können hier in ein Videospiel eintauchen, den Highscore knacken oder sich im Duell mit ihren Mitfahrern messen. Beim Take Off rotiert die Gondel auf einer bis zu 60 Grad schräg gestellten Radscheibe.

Entspannter gestaltet sich der Besuch des interaktiven Laufgeschäfts Big Bamboo, bei dem Besucher mit Musik, Tanz und Wegen mit Hindernissen auf eine Reise durch die Südsee mitgenommen werden sollen. Daneben wird die Wildwasser-Rafting-Bahn Rio Rapidos aufgebaut sein, bei der sich die Boote um 360 Grad drehen. Aber auch die traditionellen Fahrgeschäfte wie der Breakdancer, der Autoscooter und der Musik-Express stehen zur Verfügung.

Den kleinen Besuchern des Volksfestes wird ebenfalls ein unterhaltsames Programm geboten. Neben Kinderfahrgeschäften und der Pony-Reitbahn wird es vor dem Riesenrad einen Luftballonkünstler und ein kostenfreies Kinderschminken geben. Abwechslung bieten den Besuchern auch die Biergärten und Zelte. Dazu kommen natürlich die typischen Kerwestände mit Gewürzen, Haushaltswaren, Süßigkeiten, Kleidung oder Handarbeiten.

Familientag am Mittwoch

Auch in diesem Jahr ist die Maikerwe von besonderen Programmpunkten geprägt wie beispielsweise dem Familientag am Mittwoch, 29. Mai, bei dem Fahr- und Eintrittspreise nur die Hälfte kosten. Am Freitag, 31. Mai, ist Deutsch-Amerikanischer-Freundschaftstag auf dem Kerweplatz. Eine Air-Force-Band und Cheerleader werden vor Ort sein.

Die Kerwe ist am ersten Tag von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Samstags öffnet der Kerweplatz von 14 bis 23 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 22 Uhr und an den übrigen Wochentagen von 14 bis 22.00 Uhr. Begleitend zur Lautrer Kerwe auf dem Messeplatz laden außerdem die Geschäfte in der Innenstadt und in den Gewerbegebieten für Sonntag, 26. Mai, von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.