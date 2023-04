Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach der Petition folgt die Mahnwache: Die „Fridays for Future“-Aktivisten demonstrieren gegen eine Bebauung des Parkplatzes Meuthstraße. Nach dem Start einer Petition am Sonntag halten die Aktivisten seit Mittwoch eine Mahnwache auf dem Parkplatz in der Burgstraße 40 ab, die noch bis 7. Juni laufen soll.

Ursprünglich sollte die Mahnwache auf dem Parkplatz in der Meuthstraße stattfinden. „Der Parkplatz gehört der Stadt. Diese will ihn nicht für die Öffentlichkeit freigeben