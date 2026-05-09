Kaiserslautern hat einen neuen Treffpunkt. Einen ganz besonderen obendrein. Er liegt etwas versteckt im neuen Pfaff-Quartier – und will mit Leben gefüllt werden.

Peter Strobel sieht zufrieden aus. Der bundesweit tätige Architekt, der zusammen mit seinem Kollegen Gunther Bayer das alte Kesselhaus umgebaut hat, hat es geschafft. Der alte Kohlenbunker auf dem Pfaffgelände wurde nicht, wie ursprünglich geplant, abgerissen und zugeschüttet, sondern aus dem Dornröschenschlaf geholt. Bei der Eröffnung des einzigartigen Ortes sagt Strobel deshalb viele schöne und richtige Sätze. Zum Beispiel: „Der Kohlenbunker ist heute kein schäbiger Rest mehr. Er ist ein Zeichen des Aufbruchs geworden.“

Industriecharme ohne Ende: Die alten Silos stehen noch. Foto: PEAKS AGENCY Bei der Eröffnung am Donnerstagabend war viel los. Foto: PEAKS AGENCY OB Beate Kimmel (Mitte) bat alle Unterstützer des Kohlenbunkers im Stadtrat und in der Stadtverwaltung auf die Bühne. Foto: PEAKS AGENCY Ideengeber und Motivator für die Reaktivierung des Kohlenbunkers: Peter Strobel. Foto: PEAKS AGENCY Jörg Zimmermann (links) ist einer der Macher des neuen Kohlenbunkers. Foto: PEAKS AGENCY Auch die Bühne ist neu. Foto: PEAKS AGENCY Foto 1 von 6

Die Stimmung im Kohlenbunker ist bei der Premiere am Donnerstagabend außergewöhnlich. Vieles ist noch so, wie es vor ein paar Jahren war. Nur aufgeräumter. Die alten Gleisbrücken und die Silos lassen erahnen, was sich hier, als die Firma Pfaff weltweit expandierte, abgespielt hat. „Der Kohlenbunker war früher die Energiezentrale des Nähmaschinenherstellers. Und Energie soll von diesem Ort auch in Zukunft ausgehen“, sagt Jörg Zimmermann, Vorstand der Stadtentwässerung. Die Stadtentwässerung war im Jahr 2022 bei der Pfaff-Entwicklungsgesellschaft eingestiegen, um die Erschließung und Entwicklung der Konversionsfläche voranzutreiben. Zimmermann gesteht, er habe ziemlich früh verstanden, dass es wichtig ist, die Einzigartigkeit des Areals zu bewahren. „Anfangs hieß es: Organisiert den Abriss der Brücken im Kohlenbunker“, erinnert er sich. Auf gar keinen Fall würde er das tun, war ihm schnell klar. „Die beiden alten Kesselhäuser und der Kohlenbunker haben enorme industriegeschichtliche Bedeutung.“ Das 1200 Quadratmeter große Areal habe ihn von Anfang an fasziniert. „Es hat eine besondere Magie, die wollte ich bewahren.“ Irgendwie habe ihn die Szenerie auch an den Highline Park in New York erinnert.

Viel Platz für Veranstaltungen und Mittagspausen

Er hat etwas Verwunschenes, der Kohlenbunker. Immerzu ist man gezwungen, in den blauen Himmel zu schauen. Rundherum sind nur Wände. Es ist eng und durch die beiden Gleisbrücken auch irgendwie weit. Auf jeden Fall ist hier, wo früher Kohlen gelagert wurden, viel, viel Platz, um sich zu treffen, für Gespräche, kleine Veranstaltungen, Mittagspausen. Es gibt Tische und Stühle, Sitzsteine aus Sandstein. Gäste feiern die Idee: „Ein beeindruckender Baustein für das neue Quartier.“

Zimmermann erinnert daran, wie er zusammen mit Peter Strobel Ideen entwickelt hat und wie diese, auch mit Zustimmung des Stadtrates und Unterstützung der Stadtverwaltung, schnell umgesetzt wurden. Die ausgebauten Bordsteine der neuen Stadtmitte wurden zu Treppenstufen umgenutzt, das Tor, das den Kohlenbunker nachts abriegelt, wurde aus einem Nachbargebäude ausgebaut, als Boden ist eine wassergebundene Decke eingebaut worden, die alten Brücken haben ein Gründach erhalten und die Grünfläche, in die noch Hochbeete fürs gemeinsame Gärtnern kommen, ist mit Aushub aus einem Neubaugebiet aufgefüllt worden. „Bestanderhalt muss nicht immer teuer sein“, betont Zimmermann. Auch eine Bühne aus Beton ist gebaut worden, als Regenschutz soll künftig ein altes Pfaff-Dach dienen. Eine Toilette und ein Kiosk kommen noch. Zimmermann ist überzeugt: „Der Kohlenbunker kann dazu beitragen, dem Quartier überregionale Strahlkraft zu verleihen. Er ist ein Schmuckkästchen.“

Reichswaldgenossenschaft hilft mit Ausschüttung

Dem Architekten Strobel attestiert Zimmermann, nicht nur Ideengeber, sondern auch Motivator gewesen zu sein. „Er hat das Projekt getragen und uns gelehrt, wie Bauen im Bestand funktioniert.“ Zimmermann spricht von vielen Unterstützern, allen voran die Reichswaldgenossenschaft, die mit einer Sonderausschüttung geholfen hat.

Strobel sagt, genau genommen habe der Kohlenbunker seine Kraft und seine Magie längst bewiesen. „Ich werde nie vergessen, wie sehr die Augen eines jeden Einzelnen und einer jeden Einzelnen geleuchtet haben, die ich zum ersten Mal in den Kohlenbunker geführt habe. Diese Magie hat sicherlich wesentlich dazu beigetragen, die vielen höchst engagierten Mitstreiter zu mobilisieren und sie bis zum Ende bei der Stange zu halten. Es gibt wirklich eine große Zahl von Menschen, die weit über das übliche Maß hinaus dieses Projekt unterstützt haben.“

„Architektur, die Menschen verbindet“

Für den Architekten ist der Kohlenbunker ein Ort für alle, der zeigen soll, dass Nachhaltigkeit kein Verzicht, sondern eine Chance ist. „Er zeigt, dass wir mit dem, was bereits da ist, sorgsam umgehen können. Er zeigt, dass wir Orte transformieren können, ohne ihre Geschichte zu löschen. Und er zeigt, dass Architektur dann besonders wertvoll ist, wenn sie Menschen verbindet.“

Die Zukunft des Bauens entscheidet sich laut Strobel nicht nur in großen Projekten oder spektakulären Neubauten. „Sie entscheidet sich auch – und vielleicht vor allem – an Orten wie dem Kohlenbunker. Im Umgang mit dem Bestand. Im Mut zur Umnutzung. Im Respekt vor dem, was bereits existiert. Wenn wir das ernst nehmen, dann entstehen nicht nur nachhaltigere Gebäude. Dann entstehen auch lebenswertere Städte“, sagt Strobel und erntet dafür bei der Premiere im Kohlenbunker ganz, ganz viel Applaus.

Bunker soll die Seele des Quartiers werden

Oberbürgermeisterin Beate Kimmel wertet die Wiederauferstehung des Kohlenbunkers als „ein wunderbares Gemeinschaftsprojekt“. Die Genese zeige: „Es braucht jemanden mit einer Vision.“ Es sei der Erfolg vieler, dass hier neue Wege gegangen wurden. Sie vermutet: „Der Kohlenbunker wird so etwas wie die Seele des Quartiers werden.“