Die beliebte Livestream-Reihe aus der Fruchthalle wird am Freitag, 12. Februar, 17 Uhr erstmals in Kooperation mit dem Pfalztheater fortgesetzt. Chordirektor Gerhard Polifka und sein Ensemble von acht Sängern aus Opernchor und Opernstudio präsentieren mit „Come away, come sweet love“ ein Programm mit vorwiegend englischen und italienischen Madrigalen.

Es erklingen Werke unter anderem von Meistern wie John Dowland, Thomas Morley, Orlando di Lasso, Giovanni Giacomo Gastoldi und natürlich Claudio Monteverdi, dem wohl bedeutendsten Vertreter der Gattung. Das Madrigal entwickelte sich in Renaissance und Frühbarock zur wichtigsten Form der mehrstimmigen weltlichen Vokalmusik. Auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten gab die Gattung den Komponisten viel gestalterische Freiheit zur Vertonung der weltlichen Texte, die zumeist von der Liebe handeln.

Gerhard Polifka selbst begleitet das Ensemble am Cembalo, Solo-Cellist Matthias Bergmann bereichert den Klang mit der Gambe. Alle festangestellten Ensemblemitglieder des Pfalztheaters wirken zugunsten von freischaffenden Beteiligten des Kulturlivestreams ohne Honorar mit.

