In der Friedenskapelle in Kaiserslautern fand am Freitagabend die Uraufführung der Schwarzen Komödie „Die apokalyptischen Reiter“ statt. Autorin Madeleine Giese hat es der von ihr mitbegründeten „Spielvereinigung Widrige Umstände“ auf die fünf Leiber geschrieben.

Die einstige Aussegnungshalle gab einen passend makabren Schauplatz ab. Getarnt als unterhaltsame Komödie, hat das Lehrstück durchaus den Charakter einer Gesellschaftssatire.