Auf viele Zuschauer und die mannschaftliche Geschlossenheit setzt der SV Mackenbach vor seinem ersten Spiel der Dreierrelegation um den Aufstieg in die Bezirksliga am Donnerstag (16 Uhr) in Schopp gegen den SV Obersimten.

Zum Auftakt hatte der Vizemeister der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken gegen den TuS Göllheim mit 0:4 verloren. „Unser vorrangiges Ziel ist es, uns zu rehabilitieren“, sagt Steffen Decker, der Trainer des SV Obersimten, vor dem zweiten Aufstiegsspiel seines Teams. Gegner Mackenbach ist hoch motiviert und freut sich auf die zwei besonderen Spiele – am Sonntag, 16 Uhr, trifft er in Münchweiler auf den TuS Göllheim. „Das ist das, was jeder Fußballer will, dass er eine Relegation vor vielen Zuschauern spielen kann“, schwärmt Trainer Heiko Batista Meier. So mancher habe seinen Urlaub umgebucht, um dabei sein zu können, „jeder ist heiß darauf, Relegation zu spielen“.

Mackenbach hat sieben der acht Spiele in der Aufstiegsrunde gewonnen. Stärke des Teams sei ganz klar der Zusammenhalt, meint der Trainer. „Ich spiele jetzt schon so lange Fußball, aber das habe ich so noch nie erlebt“, schwärmt Batista Meier.

„Unterstützt die Jungs“

Dennis Hofmann vom Vorstand des SVM hofft, dass möglichst viele Fans die Mannschaft in Schopp anfeuern. „Kommt, unterstützt die Jungs. Sie haben die ganze Saison hart gearbeitet. Hoffentlich können wir dann am Sonntag gemeinsam anstoßen. Denn was die Mackenbacher am besten können, ist feiern“, fügt er an, während Obersimtens Trainer Decker noch mit der schwachen Vorstellung seines Teams beim ersten Spiel hadert und nach Ursachen sucht. Waldemar Bleck (verletzt) und Jeremy Heiser (rotgefährdet) hätten früh ausgewechselt werden müssen. Und einige seiner Schützlinge hätten ob der Kulisse von 420 Zuschauern und der Brisanz eines Entscheidungsspiels „zu nervös agiert“. Außerdem sei dem jungen Referee die Partie entglitten. Sein Team werde am Donnerstag noch einmal alles geben und versuchen, die teils harschen Kritiken („zu langsam, zu unorganisiert, wurde uns nachgesagt“) zu widerlegen. Ihm sei klar, dass der Gegner, Ex-Landesligist Mackenbach, „eine starke Truppe“ hat. huzl/ig

Ein Video zur Aufstiegsrelegation in die Bezirksliga gibt es auf dem Youtube-Kanal der RHEINPFALZ. Über den folgenden QR-Code kommen Sie direkt zum Video. Einfach mit dem Smartphone oder Tablet abscannen. Matthias Frohnhöfer hat mit Mackenbachs Trainer Heiko Batista Meier und Dennis Hofmann vom Vorstand über die Chancen ihres Teams gesprochen.

