Rheinland-Pfalz hat einen neuen Landtag gewählt. Mit dem Politologen Marcus Höreth hat Andreas Sebald über Politikverdrossenheit und die Entzauberung der AfD gesprochen.

Herr Höreth, mit Gordon Schnieder hat Rheinland-Pfalz bald wieder einen CDU-Ministerpräsidenten. Können Sie sich noch an den letzten CDU-Mann an der Spitze des Landes erinnern?

Oh ja. Bernhard Vogel hat das Land lange regiert, dann gab es, nach dessen Rücktritt, noch für kurze Zeit Carl-Ludwig Wagner als Ministerpräsidenten …

… der dann die Wahlen gegen Rudolf Scharping von der SPD verloren hat.

Genau. Das war 1991. Wir Politologen sprechen da von einem Re-Alignment, damals wurde Rheinland-Pfalz zu einem Stammland der SPD gemacht.

Was es jetzt nicht mehr ist.

Richtig. Ich hatte, wie viele andere auch, gedacht, dass der Amtsbonus von Ministerpräsident Alexander Schweitzer stärker ins Gewicht fallen würde, das hat sich nicht bewahrheitet. Die Bundespolitik, der schlechte Trend der SPD, hat da wohl einiges überlagert.

Nach 35 Jahren SPD gibt es nun wieder einen CDU-Mann an der Spitze. Könnte man also von einem Re-Re-Alignment sprechen, um den Begriff aufzugreifen?

Ich bezweifle, dass es noch einmal so eine lange Dominanz einer Partei geben wird. Die Volatilität, also die Beweglichkeit der Wählerinnen und Wähler, hat stark zugenommen. Im gleichen Maße, wie die Bindung an eine bestimmte Partei, die Identifikation mit einer politischen Gruppierung, abgenommen hat. Früher konnte man sagen: Wer in die Kirche geht, wählt die CDU, die Arbeiterschaft macht ihr Kreuzchen bei der SPD. Das ist nicht mehr so. Generell haben alle etablierten Parteien mit Politikverdrossenheit zu kämpfen, ausgenommen AfD und Linke.

Woran liegt das?

Nun, AfD und Linke gewinnen, salopp formuliert, am meisten dazu, wenn sie nichts tun, in dem Fall nicht regieren, sondern in der Opposition sind. Die Linken können nicht, weil sie zu wenige Stimmen bekommen, die AfD darf nicht, weil es ja die Brandmauer der sogenannten etablierten Parteien gibt.

Verstehe.

Mittlerweile wählt etwa jeder Fünfte die AfD im Land, in Kaiserslautern sind es sogar ein paar Bürgerinnen und Bürger mehr. Die Partei kann sich immer hinstellen und sagen: „Wir können ja nichts dafür, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind, weil wir ja nicht mitregieren dürfen.“ Mittlerweile glaube ich, dass viele Menschen, die die AfD wählen, nicht nur einen Denkzettel verpassen möchten, sondern sich mit der Partei und ihren Inhalten identifizieren. Sie entwickelt so gerade eine Stammwählerschaft.

Was halten Sie von der Entzauberungsthese, also dem Gedanken, dass eine AfD in Regierungsverantwortung ganz schnell auf dem Boden der Tatsachen landen würde?

Das ist ein riskantes Spiel. In Regierungsverantwortung ist oft eine gewisse Mäßigung bei den Amtsträgern zu beobachten, die Erkenntnis, dass man doch nicht ganz machen kann, was man will. Wenn die AfD am Ruder dilettieren statt regieren würde, dann verlöre sie auch bei ihren Anhängern sicher schnell an Attraktivität. Dafür lege ich aber meine Hand nicht ins Feuer. Nebenbei: Im Wahlprogramm der AfD für Rheinland-Pfalz waren von zwölf Punkten zehn dabei, die auf Bundesebene verhandelt werden, bei denen Landespolitik nur höchst indirekt Einfluss nehmen kann.

Das Thema Migration ist bekanntlich eines der Kernthemen der AfD.

Richtig. Migrationspolitik wird nun mal im Bund gemacht. Aber wir dürfen nicht vergessen: Die AfD besteht nicht nur aus inkompetenten Leuten. Da sind einige dabei, die mit der Macht was anzufangen wüssten, ganz sicher auch im negativen Sinne. Der Grad der Akademisierung unter den AfD-Leuten steht dem in den anderen Parteien in nichts nach. Vielleicht haben die Pessimisten deshalb auch recht: Dass die AfD an der Macht Entwicklungen in Gang setzen könnte, die nicht mehr aufzuhalten sind, die der Demokratie im Kern schaden würden.

Das glaube ich auch.

Relativ viele junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren haben AfD und Linke gewählt und damit ausgerechnet Parteien, die nicht in Regierungsverantwortung kommen können. Die AfD lebt von Frustration, vom Narrativ der Zu-kurz-Gekommenen. Das funktioniert nur, wenn man nicht in der Regierung ist. Auf die Wahlen gemünzt, könnte das auch heißen, dass es attraktiver erscheint für die Parteien, in der Opposition landen zu wollen. Das, allerdings, ist schädlich für unser parlamentarisches Regierungssystem. Wir brauchen Parteien, die sich zur Wahl stellen und auch tatsächlich regieren wollen. Viele Menschen scheinen allerdings das Vertrauen in die Politik verloren zu haben. Ich spreche da aber von einem doppelten Vertrauensverlust.

Das müssen Sie erklären.

Zum einen haben viele Menschen das Vertrauen in die Parteien, sogar in die Demokratie verloren. Gleichzeitig scheint es so, als hätte auch die Politik das Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger verloren. Der Raum der Freiheit nimmt immer mehr ab, der Staat will immer mehr Dinge regeln, die Menschen könnten das Gefühl bekommen, betreut oder gar bevormundet zu werden. Aus meiner Sicht gipfelt das gar in dem Widerspruch von starkem Staat und Bürokratieabbau, der allenthalben gefordert wird. Ein starker Staat braucht aber Bürokratie, um Dinge kontrollieren und gegensteuern zu können. Die Menschen müssen sich also entscheiden: Will ich einen starken Staat? Oder will ich mehr Freiheit, mehr Handlungsautonomie, mehr Liberalismus?

Stichwort liberal: Die Partei, die sich das auf die Fahnen geschrieben hat, die FDP, ist aus dem Landtag geflogen mit einem historisch schlechten Ergebnis. Ist das ein Zeichen in die Richtung „starker Staat“?

Vielleicht. Wählerinnen und Wählern der FDP wird oftmals ein hoher Bildungsgrad zugeschrieben. Möglicherweise haben sie sich wegen der Fünf-Prozent-Hürde, die die FDP laut Wahlprognose nicht überspringen konnte, dieses Mal für eine taktische Wahl entschieden, ihre Stimme dem aus ihrer Sicht kleineren Übel gegeben: wirtschaftsliberale Menschen vielleicht eher der CDU, werteliberale eher der SPD. Ich habe keine Statistik dazu, aber ich hatte den Eindruck, dass das Duell Schnieder/Schweitzer ohnehin vieles überlagert hat, auch zu Lasten der kleineren Parteien, die mit ihren Themen dann nicht so gut durchdringen konnten. Noch ein Wort zur politischen Kultur.

Bitteschön.

Ich beobachte schon länger im politischen Diskurs, dass für viele eine andere Meinung nur noch schwer zu ertragen ist. Damit gehen unterschiedliche Meinungen immer mehr verloren, was aus demokratietheoretischer Sicht problematisch ist. Die Menschen wollen zwischen verschiedenen Meinungen auswählen können. Parallel dazu beobachte ich eine große Verunsicherung, auf allen Ebenen: Sicherheit, KI und soziale Sicherungssysteme, wie die Rente, um nur mal drei Felder anzuschneiden. Die Menschen erwarten allerdings, dass die Themen nicht nur diskutiert, sondern auch angegangen werden. Versprochen wird vieles, getan – noch – zu wenig. Das Erwartungsmanagement muss daher besser werden. Wobei nicht zu vergessen ist: Einige der Themen werden in Berlin oder in Brüssel verhandelt, nicht in Mainz.

Wie steht Rheinland-Pfalz in fünf Jahren da? Vor der nächsten Landtagswahl?

Schwierig. Ich bin Politologe, kein Futurologe. In einer Koalition, das beobachten wir immer wieder, verschwindet der kleinere Partner oft hinter dem Großen. Das war auch bei der Ampel im Land zu beobachten, die FDP ist, wie erwähnt, gar aus dem Landtag geflogen, auch die Grünen haben die Quittung bekommen. Macht der CDU-Ministerpräsident einen guten Job, etabliert er sich gar als Landesvater, dann kann es sein, dass die Minister der SPD nur selten wahrgenommen werden.

Welches Thema sollte die Landesregierung unbedingt angehen?

Die Finanzen der Kommunen. Das halte ich für sehr wichtig. Die Kommunen brauchen wieder mehr Freiheiten, für was sie ihr Geld ausgeben wollen. Und nicht das Gefühl, dass Land, Bund, ADD oder andere Behörden mitreden.

Zur Person:

Marcus Höreth, Jahrgang 1968, lehrt seit September 2013 an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau im Fachgebiet Politikwissenschaft. Er ist Professor für Innenpolitik und Vergleichende Regierungslehre auf dem Campus Kaiserslautern.