Fast alle Gymnasien in Kaiserslautern hatten auch dieses Jahr mit der Pandemie während der Abiturprüfungen zu kämpfen. Die Schulen konnten das mündliche Abitur aber trotz allem erfolgreich über die Bühne bringen oder Alternativen für erkrankte Schüler anbieten.

„Natürlich war der Planungsaufwand dieses Jahr höher als sonst“, erklärt der Schulleiter des Heinrich-Heine Gymnasiums, Ulrich Becker, „aber glücklicherweise hatten wir keine Ausfälle bei den Prüfern, weshalb nur protokollführende und vorsitzende Lehrer – die nicht fachgebunden sind – ersetzt werden mussten“. Alle Ausfälle seien gut auffangbar gewesen und auch die drei Schüler, die sich an beiden Tagen krank, beziehungsweise infiziert, gemeldet haben, können ihre mündliche Prüfung voraussichtlich noch vor der Zeugnisvergabe am nächsten Wochenende nachholen.

Am Rittersberg-Gymnasium könnte das hingegen schon knapp werden: „Wir haben jeden Tag befürchtet und gehofft, dass es bei den zwei Schülern und einem Fall unter den Lehrern bleibt“, sagt die Schulleiterin Ulrike Dittberner. Die erwähnten Infektionen seien am Rittersberg-Gymnasium schon im Vorfeld vor den Prüftagen am Donnerstag und Freitag aufgetreten, weshalb die Umplanung noch möglich war. „Das war natürlich nicht optimal für die Schüler, die statt ihrem erwarteten Prüfer nun einem anderen Fachlehrer gegenüberstanden“, merkt Dittberner an. „Doch die Prüfungen waren zum Glück schon vom bekannten Lehrer aufgesetzt gewesen, um es den Schülern auch bei Ausfällen so fair wie möglich zu machen.“ Die positiven Prüflinge dürfen ihr Können dann am Donnerstag in einer Nachprüfung beweisen.

Die Schüler des Albert-Schweitzer Gymnasium sehen dem Ende ihrer Abiturprüfungen regulär erst am Montag entgegen. Bis jetzt hätte es auch dort nur einen Lehrer getroffen, berichtet der Oberstufenleiter Burkhard Steinmann. Corona-Infektionen unter den Schülern seien bis jetzt noch keine bekannt. „In diesem Falle müssten die Nachprüfungen leider hinter die Feierlichkeiten verschoben werden, welche schon für den Donnerstag terminiert sind“, so Steinmann. „Aber glücklicherweise sind wir da in Rheinland-Pfalz sehr flexibel, weil es keine richtige Deadline für das Ende der Prüfungen gibt.“

Allgemein fanden die Abiturprüfungen mit besonderen Hygieneregeln statt: „Wir haben den Abstand sogar noch mal vergrößert und ein Lüftungsprotokoll geführt,“ erklärt die Dittberner die Maßnahmen an ihrer Schule. „Wir hoffen natürlich mit den Abiturienten, dass sich keiner mehr vor dem Abiball ansteckt und alle am Wochenende ihr Zeugnis in den Händen halten können.“