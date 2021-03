Ein Mitarbeiter der Stadtbildpflege ist am Dienstag in der Slevogtstraße von einem Auto angefahren worden. Nach Angaben der Polizei stand der 31-jährige Müllwerker an dem Müllwagen und wollte gerade die Straße überqueren, als eine 24-jährige Autofahrerin an dem Müllauto vorbeifuhr. Die Fahrerin erfasste dabei den Arbeiter. Er wurde auf den Boden geschleudert. Der 31-Jährige wurde am Bein verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach RHEINPFALZ-Informationen wurde der Mann dabei ernsthaft verletzt. Die städtische Pressestelle äußerte sich am Mittwoch nicht zu dem Unfall.