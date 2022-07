Aufgrund der zu erwartenden heißen Sommertage wird die Müllabfuhr der Stadtbildpflege Kaiserslautern von Montag, 18. Juli, bis Freitag, 22. Juli, bereits ab 6 Uhr Abfälle abholen. „Wir wollen unsere Mitarbeiter im Entsorgungsbetrieb, die einen körperlich sehr anstrengenden Job machen, vor der Mittagshitze schützen“, sagt Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege Kaiserslautern. Daher bittet der städtische Entsorgungsbetrieb darum, die Behälter für Restabfall, Bioabfall und Altpapier sowie die angemeldeten sperrigen Abfälle rechtzeitig zur Entsorgung bereitzustellen. Dies kann laut Stadtbildpflege bereits am Abend vorher oder am frühen Morgen vor der Abholung geschehen. Die Stadtbildpflege plane nun wöchentlich auf Basis der Wetterberichte, wie lange die frühe Abholung andauern wird.

Wertstoffhöfe am Freitag geschlossen

Wegen einer internen Veranstaltung der Stadtbildpflege ist am Freitag, 22. Juli, der städtische Wertstoffhof in der Daennerstraße 17 geschlossen und der Wertstoffhof in Erfenbach nur bis 11 Uhr geöffnet. Alternativ können Wertstoffe an diesem Tag von 8 bis 16 Uhr auf dem vom ASZ betriebenen Wertstoffhof in der Pfaffstraße 3 abgegeben werden.