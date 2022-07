Beim Tag der offenen Tür der Stadtbildpflege Kaiserslautern auf dem Geländes des Wertstoffhofs in der Daennerstraße am Samstag wurde viel geboten. Die Bürger sollten den Eigenbetrieb der Stadt mit seinen vielfältigen Tätigkeitsbereichen kennenlernen, sagte Bürgermeisterin Beate Kimmel.

Geboten wurde ein abwechslungsreiches Programm mit Unterhaltung und Musik. Die Abteilungen Abfallwirtschaft, Grünunterhaltung, Straßenreinigung und Straßenunterhalt präsentierten sich und ihre Arbeitsweisen auf dem Betriebsgelände. Die Besucher durften das Gelände erkunden und die Mitarbeiter zu den Arbeits- und Funktionsweisen der Fahrzeuge und Geräte befragen. Es wurden nicht nur Arbeitsgeräte ausgestellt und vorgeführt, sondern es bestand auch die Möglichkeit, in die Räum- und Müllfahrzeuge zu steigen. Die Gäste konnten zudem die Anlage von einem Hubsteiger aus überblicken und eine Runde im Müllauto mitfahren. Auf dem gesamten Gelände waren Stände aufgebaut, an denen sich die Verbraucher informieren und Flyer mitnehmen konnten. Interessant für die jüngeren Besucher war das Stadtbildpflege-Quiz.

Zudem gab es erstmals einen Tausch- und Verschenk-Markt auf dem Betriebsgelände. Die Besucher konnten unter dem Motto „Wiederverwenden statt Wegwerfen“ die gut sortierte abgegebene Ware durchstöbern. Zuvor hatte der Wertstoffhof dazu aufgerufen, gut erhaltene Dinge vorbeizubringen, die einem selbst nicht mehr gefallen oder die man nicht mehr braucht. Neben Kleidung und Taschen waren auch Deko-Artikel und kleinere Möbelstücke, CDs, DVDs, Bücher und Kinderspielzeug zu haben. Somit kamen auch die Themen Re-Use und Nachhaltigkeit bei der Veranstaltung nicht zu kurz.

„Die Aktion wurde gut aufgenommen, aber so hatten wir es auch erwartet“, urteilte ein Mitarbeiter, der das Treiben in der Halle den ganzen Tag über beobachtet hatte. In derselben Betriebshalle fand außerdem eine Mülltonnen-Rallye für Kinder statt. Die jungen Besucher konnten mit einer Warnweste, Mülltonnen und Zangen ausgestattet einen Parcours durchlaufen und sollten währenddessen so viel Müll wie möglich aufsammeln. Danach hatten sie die Möglichkeit, Zuckerwatte oder Popcorn zu erhalten.

Am Stand der Abfallwirtschaft fand eine Verlosung statt, deren Einnahmen einem wohltätigen Verein gespendet wurden. Die Hauptpreise waren unter anderem Grünschnittabholung oder die kostenfreie Stellung eines Grünschnitt-Containers. In der Halle nebenan war eine Bühne aufgebaut. Die Besucher hatten die Möglichkeit, bei Bratwurst, Pommes, Softdrinks und Bier Live-Musik zu genießen und mit Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Draußen gab es zudem eine große Hüpfburg, die von Mitarbeitern des ASB betreut wurde. Beim Hüpfen hatten die Kinder freie Sicht auf die Müllautos.