Wegen einer brennenden Papiermülltonne im Hinterhof eines Seniorenheims in der Schumannstraße haben Anwohner am Freitagmorgen gegen 4 Uhr die Feuerwehr verständigt. Laut Polizeibericht breitete sich der Rauch auch im Seniorenheim aus. Folge: Die Rettungskräfte mussten 120 Bewohner in anderen Gebäudeteilen in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude übergreifen. Allerdings wurde die Fassade des Seniorenheims beschädigt. Wie groß der Schaden ist, sei noch nicht bekannt, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.