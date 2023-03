Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende hieß es wieder: Ärmel hochgekrempelt und losgesammelt! Die örtliche „Fridays for Future“-Vereinigung hat von Freitag auf Sonntag zum Frühjahrsputz in und um Kaiserslautern aufgerufen. Und rund 100 „Mülljäger“ folgten – mit teilweise schaurigen Beweisfotos ihrer Fundstücke. Koordinator der Aktion, Sidney Schwalbach, wertete den gesammelten Müll aus.

Zigaretten! Selbst im dichtesten Gestrüpp liegen die Glimmstängel. Auch in der Dansenbergerstraße, wo der junge Musiker und Umweltaktivist seinen