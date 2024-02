Ein 58-Jähriger Mann wurde am Donnerstagmorgen in der Johannisstraße von einem Auto angefahren. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 22-Jähriger langsam mit seinem Opel an einem haltenden Müllwagen vorbei, als ein 58-jähriger Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens die Fahrbahn überquerte. Der Autofahrer übersah den Müllmann. Es kam zum Unfall. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.