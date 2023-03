Derzeit sind zwei Müllfahrzeug der Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) auf ihren Sammeltouren im Stadtgebiet unterwegs, die mit speziellen Motiven Hundehalter dazu ermutigen sollen, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner aufzusammeln.

Zu sehen sind eine Hundehalterin und ein Hundehalter, die sich bücken, um einen Hundehaufen vom Boden aufzusammeln. Dazu die Botschaft „Hundekot richtig entsorgen“.

„Die neuen Beklebungen sollen einmal mehr die Aufmerksamkeit der Hundehalterinnen und -halter auf dieses für die Stadtsauberkeit so wichtige Thema lenken“, erklärt Bürgermeisterin und Werkdezernentin Beate Kimmel. Für Hundebesitzer, die den Müllsammelfahrzeugen begegneten, hätten die seitlichen Plakate auch einen praktischen Nutzen. „Wenn sie wissen möchten, wo sich die über 50 Hundekotbeutelspender der SK befinden, können sie einfach den abgebildeten QR-Code scannen“, erläutert Kimmel. Dieser leite die Bürger direkt zur Übersichtskarte auf der Website der SK weiter.

Hundekot kann gesundheitsgefährdend sein

Liegengelassener Hundekot könne Bakterien, Würmer und Krankheitserreger enthalten und gesundheitsschädlich für Mensch und Tier sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt zum Thema weiter. „Auch für unsere Mitarbeitenden ist es äußerst unangenehm, wenn sie bei der Straßenreinigung oder der Grünpflege auf die Hinterlassenschaften von Hunden treffen“, ergänzt Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der SK.

Doch auch an anderer Stelle überlege die Stadt, etwas gegen das Hundekot-Problem zu unternehmen. So werde derzeit geprüft, die „Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen der Stadt Kaiserslautern“ zu erweitern.

Personen, die Hunde ausführen, müssten dann beim Gassigehen zwingend Hundekotbeutel mitführen, sonst würde ihnen ein Bußgeld drohen.