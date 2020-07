Ein Abfallbehälter ist am Montagmorgen in der Diemersteiner Straße in Enkenbach-Alsenborn abgebrannt. Ein Anwohner hatte Asche entsorgt, die offensichtlich nicht vollständig erkaltet war und unter der sich noch Glut befand. Der Müllcontainer fing daraufhin Feuer, wodurch der gesamte Behälter völlig zerstört wurde. Weiterer Sachschaden ist nicht entstanden. Das Feuer habe der Anwohner selbst gelöscht, teilte die Polizei mit.