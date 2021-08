Seit Ostern türmten sich Müllberge vor einem Mehrfamilienhaus in der Reichswaldstraße auf. Anwohnerin Soraya Wiegand sorgte sich um die gesundheitlichen Auswirkungen, denn weder Müllabfuhr noch Hausverwaltung griffen ein. Erst jetzt folgten Taten.

Von Wohlfühlen konnte laut Anwohnerin Soraya Wiegand keine Rede mehr sein: „Seit der Osterzeit sind die Restmülltonnen so voll, dass die Anwohner ihre Tüten schon neben den Mülleimer gestellt haben.“ Der sei für 24 Parteien zu klein, sagt die 58-Jährige. Das führe zum nächsten Problem: Die Müllabfuhr weigere sich schon seit Wochen, den zusätzlichen Unrat mitzunehmen.

Wind und Wetter ausgesetzt, weichten viele der verwendeten Papiertüten durch. Das habe ungebetene Gäste angelockt. Große Vögel machen sich an den Tüten zu schaffen, erzählt Wiegand, außerdem wimmele es auf dem Parkplatz neben den Tonnen von Ratten. „Ich habe mich gegen Abend nicht getraut, an mein Auto zu gehen oder gar den Müll wegzubringen.“ Gar nicht ausmalen wollte sie sich die Situation, wenn die Temperaturen steigen: „Dann läuft uns hier die Pest über den Parkplatz.“

Angst vor den ungebetenen Gästen und Krankheiten

Aus Angst vor den Tieren und möglichen übertragbaren Krankheiten habe die Nachbarschaft die Kinder zeitweise nicht mehr draußen spielen lassen. „Ich habe den Müllmännern sogar Geld geboten, wenn sie die Tüten endlich mitnehmen“, beschreibt Wiegand die Verzweiflung. Doch die Entsorgungsmitarbeiter hätten nur abgewunken. Warum sich keiner für den Missstand verantwortlich fühle, kann Wiegand nicht verstehen. Die in Mannheim ansässige Hausverwaltung Alpha Real Estate Group reagiere schon seit Wochen nicht auf ihre Anrufe.

Eine konstruktive Kontaktaufnahme mit dem Ordnungsamt, der Stadtbildpflege, dem Gesundheitsamt sowie dem Umweltamt seien ebenfalls erfolglos geblieben. Stattdessen habe ein Mitarbeiter beim Umweltamt über Wiegands gesundheitliche Bedenken gescherzt: „Er meinte, ich solle eines der Tiere auf den Arm nehmen und ein Foto als Beweis aufnehmen.“

Stadtbildpflege: Fehlender Entsorgungsauftrag

Warum die Müllabfuhr, obwohl das Problem bei der Stadtverwaltung bekannt ist, nicht eingreifen kann, erklärt Pressesprecherin Sandra Zehnle auf Nachfrage der RHEINPFALZ: Die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) sei nur für die Leerung der Tonnen am Gehweg zuständig, jedoch nicht für die Entsorgung von Unrat auf dem Grundstück des Eigentümers. Dazu fehle der Transportauftrag. Ohne diesen dürften die Entsorger das Grundstück nicht betreten.

„Die SK kann nur Abfall entsorgen, für den ein entsprechender Entsorgungsauftrag vorliegt, das heißt, eine Tonne oder Sperrmüll zur Entsorgung am Gehweg bereit stehen.“ Obwohl für die gemeldeten Personen ausreichend Behältervolumen vorhanden sei, habe der Eigentümer nun eine weitere Tonne beantragt, so Zehnle weiter. Diesem Auftrag wolle die SK möglichst schnell nachkommen.

Samuel Habte von der Alpha Real Estate Group, die sowohl Eigentümerin als auch Verwalterin des Wohnkomplexes in der Reichswaldstraße ist, meldete sich auf Anfrage ebenfalls zu Wort: „Das Müllaufkommen ist auffällig hoch in der Anlage – die aktuelle Pandemie und Ausgangssperren hinterlassen ebenfalls ihre Spuren bei der Müllentwicklung.“

Gleichzeitig gibt er zu bedenken: Die Restmülltonne, die etwa 1100 Liter umfasst, werde zwei Mal wöchentlich geleert. „Erfahrungsgemäß sollte dies für die Größe der Anlage ausreichen.“ Da das Fassungsvermögen allerdings ungenügend ist, werde derzeit offensichtlich deutlich mehr als die üblicherweise 92 Liter Restmüll pro Haushalt produziert.

Eine zusätzliche Tonne soll die Situation entspannen

In der Vergangenheit habe die Hausverwaltung auf Informationsaushänge und Sonderreinigung im Bedarfsfall gesetzt, um Betriebskosten zu schonen. Um dauerhaft Abhilfe zu schaffen, habe die Hausverwaltung nun eine weitere 1100 Liter große Restmülltonne bestellt. Bis dahin will die Alpha Real Estate Group den überschüssigen Müll per Sondermüllentsorgung beseitigen. „Bezüglich der Schädlinge werden wir die Situation beobachten und im Bedarfsfall Gegenmaßnahmen ergreifen.“ Nach vielen Anrufen von Soraya Wiegand und kurz nach der Anfrage der RHEINPFALZ folgten Taten, wie die Leserin berichtet: „Der gesamte Müll wurde im Beisein des Ordnungsamtes abgeholt.“