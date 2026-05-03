Feuerwehr und Polizei rückten am Samstag mehrfach zu einem brennenden Müllfahrzeug aus. Um 11.17 Uhr brannte das Auto auf der B270 in Höhe Siegelbach. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Löscharbeiten kurz voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen hatte das Altpapier im Laderaum Feuer gefangen. Als Ursachen kommen ein technischer Defekt oder falsch entsorgte Abfälle in Betracht. Die Polizei ermittelt.

Gegen 18.50 Uhr entzündete sich der Müll in dem auf einem Recyclinghof abgestellten Wagen erneut. Die Feuerwehr konnte auch den zweiten Brand zügig löschen. Verletzt wurde niemand.