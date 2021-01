Die Stadtbildpflege Kaiserslautern weist darauf hin, dass sich ab diesem Jahr viele Entsorgungstermine im Stadtgebiet geändert haben.

Auf dem Betzenberg betrifft die Änderung auch den Leerungsturnus der Restabfallbehälter. Nach dem alten Turnus wurde dort am 21. Dezember geleert. Der nächste Abfuhrtermin ist nun am 12. Januar. Auch in der Wohngegend zwischen Pariser Straße, Goethestraße und Langenfeldstraße ist es bei der Restmüllabfuhr zu einer Terminverschiebung von etwa drei Wochen über den Jahreswechsel gekommen. Am 13. Januar wird dort der Restabfall wieder abgeholt.

„Das ließ sich im Rahmen der Tourenoptimierung leider nicht verhindern“, sagte Andrea-Buchloh-Adler, die stellvertretende Werkleiterin der Stadtbildpflege Kaiserslautern. Am 12. beziehungsweise 13. Januar darf in den genannten Wohngebieten der zusätzlich anfallende Abfall, der nicht mehr in den Restabfallbehälter passt, in handelsüblichen Tüten verpackt neben den Behälter gelegt werden. Aufgrund der besonderen Situation werden diese Beistellungen mitgenommen.

Unter www.stadtbildpflege-kl.de können alle Abfuhrtermine für Restabfall, Altpapier, Bioabfall und Gelbe Säcke auf einen Blick online einsehen. Außerdem können sie einen individuellen Jahresplan für ihre Straße zusammenstellen und als PDF ausdrucken.