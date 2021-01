Wegen Straßenglätte und Schneeregen mussten die Müllfahrzeuge der Stadtbildpflege Kaiserslautern ihre Abfalltouren am Dienstag Januar abbrechen. „Die Wetterlage hatte dazu geführt, dass die Abfallsammlung nicht mehr möglich war“, sagt Andrea Buchloh-Adler, stellvertretende Werkleiterin der Stadtbildpflege Kaiserslautern.

Am Mittwoch wurden die Behälterleerungen sowie die Abholungen von Sperrmüll und E-Schrott weitestgehend nachgeholt. „Dadurch kann es passieren, dass sich ab Mittwoch alle Entsorgungstermine der betreffenden Gebiete jeweils auf den Folgetag verschieben“, erklärt so Andrea Buchloh-Adler weiter und versichert: „Wenn nötig, fahren wir die Tour vom Freitag am Samstag nach.“

Die Stadtbildpflege plane, zukünftig bei solchen Wetterlagen die ausgefallenen Abfalltouren automatisch am nächsten Tag nachzuholen. Die betroffenen Bürger sollten dann entsprechend ihre Abfallbehälter am Straßenrand bereitstellen.