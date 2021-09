Ein Gesamtkonzept für die Innenstadt, speziell den Bereich Altstadt, Mall und Rathaus fordert die FDP-Stadtratsfraktion. „Randale, Ruhestörung und unflätiges Benehmen. Alkoholeinfluss ist dabei fast immer im Spiel“, schreibt Brigitta Röthig-Wentz, Fraktionsvorsitzende der FDP, in der Begründung ihres Antrags an den Stadtrat.

„Nicht nur nach heftigen Nächten liegen überall Reste von Fast Food und deren Verpackung, leer getrunkene Flaschen und Dosen, große Mengen von Zigarettenkippen und vieles andere mehr herum.“ Insbesondere im Bereich der Altstadt, der Mall und des Rathauses sei der Müll unübersehbar, und man müsse damit rechnen, auf Bürgersteigen in Erbrochenes zu treten oder an Hauswänden vorbeizulaufen, an die uriniert wurde. „Gerade ältere Menschen, Kinder und Frauen haben ständig ein Gefühl der Unsicherheit und trauen sich nach dem Dunkelwerden oft nicht mehr in die Stadt“, so die FDP. Bisher getroffene Maßnahmen durch Polizei, Ordnungsamt und Stadtbildpflege reichten nicht aus, „um dieser Situation Herr zu werden“. Deshalb brauche es ein Gesamtkonzept, das präventiv greift. Röthig-Wentz: „Nur so kann sich die Situation nachhaltig verbessern.“ Damit die Anforderungen der gesamten Stadtgesellschaft abgebildet werden, soll das Konzept in Zusammenarbeit von Polizei, Ordnungsamt, sozialen Diensten, Seniorenbeirat, Jugendvertretungen, Kirchen und kirchlichen Vereinigungen und Spezialisten für Migration und Integration erarbeitet werden, schlägt die FDP-Fraktionsvorsitzende vor.