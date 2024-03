Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Verbraucher müssen für die Abholung des Restmülls tiefer in die Tasche greifen. Claudia Schneider hat bei der Werkleiterin der Stadtbildpflege, Andrea Buchloh-Adler, nachgehakt, warum das so ist. Warum lohnt sich Abfalltrennung? Was machen die Kaiserslauterer falsch? Was bringt eine kleinere Tonne?

Warum müssen die Bürger seit Jahresbeginn für die Müllabfuhr mehr bezahlen?

Die Müllgebühren sind für Privathaushalte zwischen 8,7 und 8,9 Prozent gestiegen.