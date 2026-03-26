Verwirrung stiftete zu Beginn der jüngsten Stadtratssitzung eine Resolution von Grünen und der Linken, die Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) partout nicht haben wollte.

Es ging um Müll, um zu viel Müll, genau genommen um die „Verbesserung der Grünflächenreinigung an Ausfallstraßen“. Denn die läuft nach Ansicht der Grünen nicht so, wie das sein soll. Lediglich zweimal im Jahr sammeln Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) mit Reinigungstrupps achtlos Weggeworfenes ein. Das macht den Grünen Sorgen, „weil übersehener oder neu hinzu gekommener Müll bei den zeitlich versetzten Grünschnitten zerkleinert wird. Das daraus resultierende Makro- und Mikroplastik gelangt in unsere Böden und Gewässer, schädigt Tiere und Umwelt“, heißt es in der Resolution, über die nicht beraten wurde. Dabei wollten die Grünen nach eigenen Angaben damit ein Zeichen setzen und auf eine intensivere und häufigere Reinigung der Ausfallstraßen, Park- und Rastplätze durch den LBM drängen. Zumal es angeblich auch nach FCK-Spielen immer schlimmer wird, vor allem an den Straßen in Richtung Johanniskreuz und Hochspeyer. Eine Resolution sollte es auch deshalb sein, weil Briefe der Stadtspitze in der Sache an den LBM nichts gebracht hatten.

Umso überraschter waren die Grünen, dass ihr form- und fristgerecht eingereichter Antrag für die Stadtratssitzung überhaupt nicht auf der Tagesordnung aufgetaucht ist. Dies machte Fraktionschef Tobias Wiesemann eingangs der Sitzung auch sehr deutlich. Er erinnere sich daran, dass man sich darauf geeinigt habe, Resolutionen ohne Ortsbezug nicht mehr zuzulassen. Mehr aber auch nicht. Die Oberbürgermeisterin hielt dagegen: „Wir haben uns neue Spielregeln gegeben und ich achte darauf, dass die eingehalten werden.“ Sie wolle das Ganze vertrauensvoll in der Fraktionsvorsitzendenrunde geklärt haben. Diese Runde tagt nicht öffentlich.

Stadtvorstand soll Schreiben an LBM unterzeichnen

Auf RHEINPFALZ-Anfrage führte OB Beate Kimmel aus, man habe sich in der Fraktionsvorsitzendenrunde schon vor einiger Zeit darauf geeinigt, „die Anzahl der Resolutionen absolut kleinzuhalten und nur noch dann welche auf den Weg zu bringen, wenn klar ist, dass alle im Rat sie mittragen und unterzeichnen“. Zumal Resolutionen nur Appellcharakter hätten, keine Durchsetzungskraft. In diesem Fall hätten die Grünen nur die Linken für ihr Anliegen gewinnen können. Um der gewünschten Botschaft Nachdruck zu verleihen, werde der Stadtvorstand allerdings jetzt ein Schreiben an den LBM adressieren, so Kimmel. Sie habe den zuständigen Kollegen im Stadtvorstand zudem nahegelegt, sich in der Sache „einfach mal ans Telefon zu hängen“.

Zwei Tage nach der Ratssitzung dann ließ Kimmel der RHEINPFALZ ein längeres Schreiben zukommen, das an den LBM gerichtet ist und vom kompletten Stadtvorstand unterzeichnet werden soll. Darin wird die Bitte geäußert, einen dritten Reinigungsgang vor der Vegetationsperiode einzuführen, um die Situation am Straßenrand nachhaltig zu verbessern.

Stefan Glander, Fraktionsvorsitzender der Linken, erklärte gegenüber der RHEINPFALZ, von dem Vorgehen der OB ebenfalls sehr überrascht gewesen zu sein. Er erinnere sich wie Wiesemann nicht an eine angebliche Absprache. „Wir hatten den Grünen zugesagt, sie zu unterstützen. Und waren dann irritiert, dass das Thema nicht auf die Tagesordnung kam. Man kann doch nicht nach Gutdünken Anträge zulassen oder nicht.“ Er habe deshalb gefordert, dass das für die Zukunft geklärt wird.