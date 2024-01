Die Witterungsverhältnisse in der vergangenen Woche machen sich auch bei der Müllabfuhr bemerkbar. Vielerorts wurden die Sammlungen aus Sicherheitsgründen abgebrochen, teilt die Kreisverwaltung mit. Sie sollen nun zügig nachgeholt werden. Die Gelben Säcke bilden jedoch eine Ausnahme.

Die vom Landkreis beauftragten Entsorgungsunternehmen haben angekündigt, in den kommenden Tagen alle Abfälle im Rahmen von Sondertouren nachzuholen. Auch bislang liegengebliebener Sperrmüll- und Elektroschrott werde abgeholt. „Lassen Sie diese Abfälle bitte zur Abholung weiterhin draußen stehen“, bittet die Kreisverwaltung. Sie schränkt allerdings ein: „Sofern lediglich Einzeladressen oder kleinere Straßenabschnitte von dem Ausfall betroffen waren, werden diese nicht nachgefahren.“ Hier können Restabfälle bei der nächsten regulären Müllabfuhr in handelsübliche Plastiksäcke gefüllt und neben den Mülleimer gestellt werden. Bioabfälle und Altpapier müssen hierfür in einen Pappkarton. „Die dualen Systembetreiber haben uns mitgeteilt, dass eine Nachfuhr für die Gelben Säcke nicht erfolgen wird“, teilt die Kreisverwaltung weiter mit. Gelbe Säcke sollten daher von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt und erst bei der nächsten regulären Abfuhr zur Abholung bereitgestellt werden. Weitere Infos hierzu sowie die Kontaktdaten der für die Gelben Säcke zuständigen Unternehmen gibt es auf der Webseite www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/abfallwirtschaft/ oder im Abfallratgeber der Kreisabfallwirtschaft.