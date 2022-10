Im Mühlenweg in Siegelbach wird in Kürze die Fahrbahndecke saniert. Die Arbeiten betreffen das Stück ab der Einmündung Erfenbacher Straße bis zur Einmündung Friedhofsstraße auf einer Länge von 530 Metern und einer Fläche von 2700 Quadratmetern. Geplant ist eine Bauzeit von rund vier Wochen, beginnend am Montag, 7. November.

Wie das Tiefbaureferat mitteilt, werden im Zuge der Arbeiten die Asphaltdeck- und Binderschichten in einer Mächtigkeit von acht Zentimetern erneuert, ebenso werden die Bordsteine punktuell saniert. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Während der gesamten Maßnahme ist die Zufahrt Sigeloring gewährleistet, ebenso die fußläufige Erreichbarkeit der Grundstücke.